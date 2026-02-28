Η Μπενφίκα ανάρτησε βίντεο με ανύπαρκτο πέναλτι που δόθηκε υπέρ της Πόρτο

Οι «Αετοί» της Λισαβόνας, μάλιστα ανάρτησαν βίντεο με ανύπαρκτο πέναλτι που δόθηκε υπέρ της Πόρτο στο 88ο λεπτό, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την απόφαση του διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τη νίκη των «Δράκων» ως ψεύτικη!

«Ανύπαρκτο πέναλτι, ψεύτικη νίκη. Δύο βαθμοί δόθηκαν. Αυτό διευκολύνει την παραμονή στην κορυφή», ανέφερε το μήνυμα που συνόδευε το βίντεο της Μπενφίκα, με τους Λουζιτανούς να ανεβάζουν τους τόνους.

Με αυτή τη νίκη η Πόρτο έφτασε τους 65 βαθμούς και βρίσκεται στο +4 από την δεύτερη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στο +10 από την Μπενφίκα που έχει 55 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο.

Penálti inexistente, vitória mentirosa. Dois pontos oferecidos. Assim, é fácil continuar à frente. pic.twitter.com/b7rNHQEmPq — SL Benfica (@SLBenfica) February 27, 2026

sdna.gr