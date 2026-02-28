Γιουνάιτεντ: Η αποζημίωση του Αμορίμ θα φθάσει τις 16 εκατ. λίρες!

Ο Πορτογάλος προπονητής έμεινε στο Ολντ Τράφορντ σε 63 επίσημους αγώνες, πετυχαίνοντας 24 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 ήττες. Σε αυτούς τους αγώνες, η ομάδα του σκόραρε 103 γκολ και δέχτηκε 95, διατηρώντας την εστία της ανέπαφη σε μόνο εννέα αγώνες.

Να σημειωθεί πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βγάλει συνολικά από τα ταμεία της το ποσό των 80 εκατ. λιρών για αποζημιώσεις προπονητών, από τότε που αποσύρθηκε ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον το 2013, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να είναι εκείνος που έλαβε το μεγαλύτερο ποσό, που έφθασε τις 20 εκατ. λίρες.

sdna.gr