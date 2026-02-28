ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο... αήττητος Ενρίκε απέναντι στις αγγλικές ομάδες

Ο Ισπανός προπονητής της Παρί τα πάει καλά με τους Άγγλους.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, η Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους «γίγαντες» της Premier League, προκειμένου να επαναλάβει τον θρίαμβο της και να κατακτήσει ξανά το Champions League.

Πέρυσι, οι Παριζιάνοι απέκλεισαν την Λίβερπουλ, την Άστον Βίλα και στην συνέχεια την Άρσεναλ για να συντρίψουν με 5-0 την Ίντερ στον τελικό. Εφέτος, η Τσέλσι... περιμένει τους πρωταθλητές Ευρώπης στους «16», ενώ πιθανοί αντίπαλοι στην συνέχεια, είναι η Λίβερπουλ στα προημιτελικά και η Μάντσεστερ Σίτι στα ημιτελικά.

Η πορεία για τους πρωταθλητές Ευρώπης φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά έχουν στα... υπέρ τους το εντυπωσιακό ρεκόρ του Λουίς Ενρίκε στο Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός, δεν έχει αποκλεισθεί ποτέ στην «φάση των 16» κατά την διάρκεια της προπονητικής του καριέρας και έχει κερδίσει και τους πέντε αγώνες νοκ άουτ εναντίον αγγλικών συλλόγων.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

