Ο... αήττητος Ενρίκε απέναντι στις αγγλικές ομάδες

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, η Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους «γίγαντες» της Premier League, προκειμένου να επαναλάβει τον θρίαμβο της και να κατακτήσει ξανά το Champions League.

Πέρυσι, οι Παριζιάνοι απέκλεισαν την Λίβερπουλ, την Άστον Βίλα και στην συνέχεια την Άρσεναλ για να συντρίψουν με 5-0 την Ίντερ στον τελικό. Εφέτος, η Τσέλσι... περιμένει τους πρωταθλητές Ευρώπης στους «16», ενώ πιθανοί αντίπαλοι στην συνέχεια, είναι η Λίβερπουλ στα προημιτελικά και η Μάντσεστερ Σίτι στα ημιτελικά.

Η πορεία για τους πρωταθλητές Ευρώπης φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά έχουν στα... υπέρ τους το εντυπωσιακό ρεκόρ του Λουίς Ενρίκε στο Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός, δεν έχει αποκλεισθεί ποτέ στην «φάση των 16» κατά την διάρκεια της προπονητικής του καριέρας και έχει κερδίσει και τους πέντε αγώνες νοκ άουτ εναντίον αγγλικών συλλόγων.