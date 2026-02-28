Προσφέρεται για… ξεπέταγμα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ευκαιρία για επιστροφή στις νίκες για την Ανόρθωση το παιχνίδι με την ΕΝΠ

Η Ανόρθωση, στη βαθμολογική θέση που είναι, δεν έχει την πολυτέλεια αλλά και ούτε το δικαίωμα να υποτιμά αντιπάλους. Με μόλις δύο βαθμούς πάνω από τον υποβιβασμό, η νίκη είναι μονόδρομος.

Επιβάλλεται να κερδίσει (18:00) την ουραγό Ένωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και να ανασάνει κάπως, αν και ο δρόμος για την οριστική παραμονή απέχει αφού κερδίζουν και οι άλλες του κάτω διαζώματος.

Είναι όμως μία καλή ευκαιρία για... ξεπέταγμα, μιας και δεδομένα κάποιες στη ζώνη του υποβιβασμού θα απολέσουν βαθμούς καθώς παίζουν μεταξύ τους (Εθνικός-Ομόνοια Αραδίππου και Ακρίτας-Ε.Ν. Ύψωνα). Ένα παιχνίδι που φαινομενικά είναι εύκολο αλλά αυτό θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο.

Η ισοπαλία με την Πάφο δεν ήταν κακό αποτέλεσμα, όμως έχασε έναν σημαντικό παίκτη αφού ο τραυματισμός του Κις θα τον κρατήσει εκτός για περίπου έναν μήνα. Ο Μάουρο Καμορανέζι σε αυτή την περίπτωση αναμένεται πως θα δώσει φανέλα βασικού στον Αμποάκι.

