Φλικ: «Δεν χαίρομαι που κληρωθήκαμε με τη Νιούκαστλ»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ μίλησε για την κλήρωση της ομάδας του με τη Νιούκαστλ στους «16» του Champions League, αναφερόμενος με τα καλύτερα λόγια για την αγγλική ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν χαίρομαι που κληρωθήκαμε με τη Νιούκαστλ και όχι με την Παρί Σεν Ζερμέν επειδή κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι επειδή είναι το Champions League.

Η Νιούκαστλ είναι επίσης μια σπουδαία ομάδα, το έχουμε δει αυτό στους πρόσφατους αγώνες αλλά και όταν παίξαμε εκεί. Δεν θα είναι εύκολο. Για μένα, πρέπει πάντα να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Όλοι θέλουν να φτάσουν στον τελικό, τόσο εμείς όσο και η Νιούκαστλ».

Διαβαστε ακομη