Φλικ: «Δεν χαίρομαι που κληρωθήκαμε με τη Νιούκαστλ»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν χαίρομαι που κληρωθήκαμε με τη Νιούκαστλ και όχι με την Παρί Σεν Ζερμέν επειδή κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι επειδή είναι το Champions League.

Η Νιούκαστλ είναι επίσης μια σπουδαία ομάδα, το έχουμε δει αυτό στους πρόσφατους αγώνες αλλά και όταν παίξαμε εκεί. Δεν θα είναι εύκολο. Για μένα, πρέπει πάντα να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Όλοι θέλουν να φτάσουν στον τελικό, τόσο εμείς όσο και η Νιούκαστλ».

sdna.gr