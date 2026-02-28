Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Γιούρτσεβεν

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αποτελεί ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, καθώς μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας του Τούρκου άσου στους «πράσινους», θα ενεργοποιθεί το opt-out που υπήρχε στο συμβόλαιο του μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και θα μείνει ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε 50 αγώνες της EuroLeague με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Γιούρτσεβεν είχε μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ, ανά 17,3 λεπτά συμμετοχής, ενώ εφέτος ο Τούρκος σέντερ είχε μέσο όρο 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ, ανά 12.3 λεπτά συμμετοχής.