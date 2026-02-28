Η Μπαρτσελόνα θα πληρώσει τη ρήτρα του Ράσφορντ και θα τον κάνει δικό της

Από δανεικός στη Βαρκελώνη, ο Μάρκους Ράσφορντ θα γίνει τελικά μόνιμος. Ο Άγγλος επιθετικός, που έχει λάμψει υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ τη φετινή σεζόν έχοντας 10 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 34 συνολικά ματς, συμφώνησε σε όλα με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο Ράσφορντ έπεισε άπαντες στον καταλανικό σύλλογο να σκεφτούν πολύ σοβαρά την αγορά του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εντυπωσίασε με τη θητεία του και πλέον η αγορά του είναι δεδομένη.

Οι “μπλαουγκράνα” θα πληρώσουν τη ρήτρα του 28χρονου, που φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ, δίνοντας το συγκεκριμένα ποσό σε τρεις δόσεις σε διάστημα τριών σεζόν. Η πρώτη δόση των 10 εκατ. ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει λάβει ακόμη την τελική έγκριση για τη μεταγραφή, ενώ δεν έχει οριστεί και η διάρκεια του συμβολαίου που θα προσφέρει στον Ράσφορντ.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει η επιθυμία και από τις δύο πλευρές να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, καθώς ο Ράσφορντ είναι ευχαριστημένος στη Μπαρτσελόνα και ο σύλλογος είναι ικανοποιημένος με την επίδοση του παίκτη.

sport24.gr