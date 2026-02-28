ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα θα πληρώσει τη ρήτρα του Ράσφορντ και θα τον κάνει δικό της

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπαρτσελόνα θα πληρώσει τη ρήτρα του Ράσφορντ και θα τον κάνει δικό της

Άρπαξε την ευκαιρία ο Άγγλος και μένει Βαρκελώνη.

Από δανεικός στη Βαρκελώνη, ο Μάρκους Ράσφορντ θα γίνει τελικά μόνιμος. Ο Άγγλος επιθετικός, που έχει λάμψει υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ τη φετινή σεζόν έχοντας 10 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 34 συνολικά ματς, συμφώνησε σε όλα με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο Ράσφορντ έπεισε άπαντες στον καταλανικό σύλλογο να σκεφτούν πολύ σοβαρά την αγορά του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εντυπωσίασε με τη θητεία του και πλέον η αγορά του είναι δεδομένη.

Οι “μπλαουγκράνα” θα πληρώσουν τη ρήτρα του 28χρονου, που φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ, δίνοντας το συγκεκριμένα ποσό σε τρεις δόσεις σε διάστημα τριών σεζόν. Η πρώτη δόση των 10 εκατ. ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει λάβει ακόμη την τελική έγκριση για τη μεταγραφή, ενώ δεν έχει οριστεί και η διάρκεια του συμβολαίου που θα προσφέρει στον Ράσφορντ.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει η επιθυμία και από τις δύο πλευρές να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, καθώς ο Ράσφορντ είναι ευχαριστημένος στη Μπαρτσελόνα και ο σύλλογος είναι ικανοποιημένος με την επίδοση του παίκτη.

sport24.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μόνο 35 παίκτες εγκατέλειψαν το Ισραήλ - Δεκάδες αποφάσισαν να μείνουν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Κουάνσα έσωσε τη Λεβερκούζεν, ο Σάλιακας υπέγραψε τεράστιο διπλό για τη Ζανκτ Πάουλι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατσίνοβιτς για Βόλο: «Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό»

Ελλάδα

|

Category image

Να καθαρίσει το μυαλό για τον πολυπόθητο στόχο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Το να περιμένεις 20.000 οπαδούς είναι κάτι απίστευτο, είναι μια τεράστια υποχρέωση για όλους εμάς»

Ελλάδα

|

Category image

Με... οδηγό τον Κέιν η Μπάγερν «κλείδωσε» τον τίτλο στη Βεστφαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Χαρτς νίκησε την Αμπερντίν και συνέχισε την πορεία της προς τον τίτλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μάχη της εξάδας που έλαβε τέλος και τα νέα δεδομένα στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Διέλυσε τα... κοντέρ ο Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ και Nο1 επίδοση στον κόσμο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καμορανέζι: «Ευχαριστημένος από την απόδοση, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η επικράτηση της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τον Κις, για τον Κις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Εκτέλεσε» την ΕΝΠ με τριάρα η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεχόμαστε γκολ, φταίνε 11 παίκτες»

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Γιαμάλ σε μουντ… Χρυσής Μπάλας διέλυσε την Βιγιαρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη