Καμία πολυτέλεια στην ΑΕΚ για να μην μαζευτούν... σύννεφα

Το διπλό είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ στο αποψινό (19:00) παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Απέναντι σε μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, η οποία «τρίζει τα δόντια» στους κιτρινοπράσινους όποτε τους βρίσκει απέναντί της, το συγκρότημα του Ιδιάκεθ δεν έχει άλλη επιλογή από το να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Με διαφορετικό αποτέλεσμα θα αυξηθεί η γκρίνια ενώ θα αρχίσει να τίθεται υπό αμφισβήτηση ακόμα και η ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας, αφού θα νιώθει την ανάσα των αντιπάλων που ακολουθούν.

Το ματς με τα «περιστέρια» θα πρέπει να αποτελέσει για την ΑΕΚ το πρώτο βήμα, από τα συνολικά τέσσερα που υπολείπονται μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, με στόχο το απόλυτο των νικών, έτσι ώστε να καλύψει, ώς έναν βαθμό, το χαμένο έδαφος, αλλά και για να μπει με καλή ψυχολογία στα πλέι οφ. Ας μην ξεχνάμε, ότι τον ερχόμενο μήνα επαναρχίζουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των Λαρνακέων, οι οποίοι εισέρχονται σε μία κρίσιμη καμπή και θα κληθούν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί σε δύο θεσμούς ταυτόχρονα.

Ο Ρούμπιο είναι ξανά διαθέσιμος, αλλά δύσκολα θα συμπεριληφθεί στο αρχικό σχήμα. Όσον αφορά τον Εκπολό, η ετοιμότητά του θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση ο οποίος ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος. Εφόσον δεν προλάβει, δεν αποκλείεται η χρησιμοποίηση του Π. Ιωάννου στο δεξί άκρο της άμυνας, ώστε ο Μιραμόν να προωθηθεί στα φτερά της επίθεσης. Άλλωστε, οι διαθέσιμες επιλογές για τη μεσοεπιθετική γραμμή είναι λιγοστές μετά τους τελευταίους τραυματισμούς των Καμπρέρα και Αμίν.

Μια πιθανή ενδεκάδα για την ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Π. Ιωάννου, Γκαρσία (Σαμπορίτ), Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν και Μπάγιτς. Θέση βασικού διεκδικεί και ο νεοαποκτηθείς Μουντραζίγια, ενώ μένει να φανεί κατά πόσο θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι νεοφερμένοι Γκουρφίνγκελ, Κυριάκου και Καρδέρο.