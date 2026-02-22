Σε κακό φεγγάρι ο... απείθαρχος Γκόρτερ

Με πάρα πολύ επιπολαιότητα και με σκληρό τρόπο έκανε την έξοδο... κινδύνου ο Τζέι Γκόρτερ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον μέσο της Ανόρθωσης Τάμας Κις.

Ήταν λογικό να αποβληθεί αλλά δείχνει να είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Πριν ένα 20ήμερο είχε αντικρίσει ξανά την κόκκινη, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Εθνικό Άχνας για την 20ή αγωνιστική.

Πρέπει να προσέξει γιατί βγάζει μία απειθαρχία και αυτό κοστίζει πολύ και στην ομάδα του. Ειδικά απέναντι στην Ανόρθωση που για 20 περίπου λεπτά έπαιζει με μειονέκτημα. Με τον Εθνικό η κόκκινη ήρθε στα αποδυτήρια.