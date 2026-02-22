ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε κακό φεγγάρι ο... απείθαρχος Γκόρτερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε κακό φεγγάρι ο... απείθαρχος Γκόρτερ

Έξοδος... κινδύνου με θύμα τον Κις.

Με πάρα πολύ επιπολαιότητα και με σκληρό τρόπο έκανε την έξοδο... κινδύνου ο Τζέι Γκόρτερ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον μέσο της Ανόρθωσης Τάμας Κις.

Ήταν λογικό να αποβληθεί αλλά δείχνει να είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Πριν ένα 20ήμερο είχε αντικρίσει ξανά την κόκκινη, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Εθνικό Άχνας για την 20ή αγωνιστική.

Πρέπει να προσέξει γιατί βγάζει μία απειθαρχία και αυτό κοστίζει πολύ και στην ομάδα του. Ειδικά απέναντι στην Ανόρθωση που για 20 περίπου λεπτά έπαιζει με μειονέκτημα. Με τον Εθνικό η κόκκινη ήρθε στα αποδυτήρια.

 

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα είπαν για αρκετή ώρα Αγγελόπουλοι-Μπαρτζώκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σoκ στις ΗΠΑ: Αθλητής του NFL βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Όλιβερ σφυρίζει στο Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Η ευθύνη δεν είναι του ενός αλλά πολλών...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκαριόλο για τον ημιτελικό με την Βαλένθια: «Θα μείνει στην ιστορία του Κυπέλλου»

EUROLEAGUE

|

Category image

Κύπριε φίλαθλε, ώρα να ξυπνήσεις!

Απόψεις

|

Category image

Ο Μάικλ Όλιβερ θα είναι ο «άρχοντας» στο Λεβερκούζεν

Ελλάδα

|

Category image

Σε κακό φεγγάρι ο... απείθαρχος Γκόρτερ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέος τραυματισμός για τον Αλφόνσο Ντέιβις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία πολυτέλεια στην ΑΕΚ για να μην μαζευτούν... σύννεφα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ γίνεται η πρώτη... του Μπεργκ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γκουαρντιόλα για Μίλνερ: «Είναι απίστευτο, του βγάζω το καπέλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέτοιο σερί και εικόνα που πείθει, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ύπουλες» αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χωρίς επιλογή ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Η «αποκωδικοποίηση» μέσα από αριθμούς και στατιστικά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη