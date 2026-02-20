To 2% της ΑΕΚ, το 0,4% της Ομόνοιας και η ΑΕΚ Αθηνών που είναι μέσα στα φαβορί
Οι πιθανότητες των ομάδων μας για να κατακτήσουν το Conference League!
H Oμόνοια ελαχιστοποίησε τις πιθανότητες της για πρόκριση στους «16» του Conference League, μετά την ήττα με 0-1 στο ΓΣΠ από τη Ριέκα. Και θα πάει στον επαναληπτικό με στόχο να βρεθεί στην επόμενη φάση. Εκεί που ήδη βρίσκεται η ΑΕΚ Λαρνακας και η οποία στις 27 Φεβρουαρίου θα μάθει αντίπαλο.
Πάντως, σύμφωνα με το μοντέλο του Football Meets Data, οι κιτρινοπράσινοι έχουν 2% πιθανότητα να κατακτήσουν το τρόπαιο. Πολύ λίγο είναι το ποσοστό για την Ομόνοια (0,4%) ενώ στα αξιοσημείωτα είναι πως η ΑΕΚ Αθηνών είναι το τέταρτο φαβορί για να σηκώσει το τρόπαιο στον τελικό της Λειψίας! Πρώτη είναι η Κρίσταλ Πάλας, ακολουθεί το Στραμβούργο και μετά η Μάιντς.
Ο χρόνος θα δείξει… Για την ώρα αναμένουμε τους επαναληπτικούς.
29% 🏴 Crystal Palace
16% 🇫🇷 Strasbourg
11% 🇩🇪 Mainz 05
10% 🇬🇷 AEK Athens
9% 🇪🇸 Rayo Vallecano
8% 🇮🇹 Fiorentina
6% 🇨🇿 Sparta Praha
3% 🇺🇦 Shakhtar Donetsk
3% 🇵🇱 Raków
2% 🇨🇾 AEK Larnaca
