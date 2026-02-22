ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέος τραυματισμός για τον Αλφόνσο Ντέιβις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέος τραυματισμός για τον Αλφόνσο Ντέιβις

Ο αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις, υπέστη μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της χθεσινής (21/2) νίκης με 3-2 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην «Allianz Arena», σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας.

Ο Ντέιβις, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά από μακροχρόνιο τραυματισμό στο γόνατο, αντικαταστάθηκε από τον Χιρόκι Ίτο στο 50ό λεπτό, αφού ο Καναδός χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

«Ο Αλφόνσο Ντέιβις υπέστη ρήξη μυϊκής ίνας στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο στη νίκη με 3-2 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αυτό επιβεβαιώθηκε από... το ιατρικό τμήμα της Μπάγερν.Ο αμυντικός θα μείνει εκτός δράσης προς το παρόν», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Ενώ η διάρκεια της απουσίας του παραμένει ανεπιβεβαίωτη, ο προπονητής Βίνσεντ Κομπανί εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιστρέψει μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες. «Δεν φαίνεται και τόσο άσχημα», δήλωσε ο Κομπανί μετά τον αγώνα. «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν δύο ή τέσσερις εβδομάδες», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Το ένστικτό μου είναι ότι δεν θα πάρει τόσο πολύ».

Η Μπάγερν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 60 βαθμούς σε 23 αγώνες, θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ το επόμενο Σάββατο (28/2).

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα είπαν για αρκετή ώρα Αγγελόπουλοι-Μπαρτζώκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σoκ στις ΗΠΑ: Αθλητής του NFL βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Όλιβερ σφυρίζει στο Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Η ευθύνη δεν είναι του ενός αλλά πολλών...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκαριόλο για τον ημιτελικό με την Βαλένθια: «Θα μείνει στην ιστορία του Κυπέλλου»

EUROLEAGUE

|

Category image

Κύπριε φίλαθλε, ώρα να ξυπνήσεις!

Απόψεις

|

Category image

Ο Μάικλ Όλιβερ θα είναι ο «άρχοντας» στο Λεβερκούζεν

Ελλάδα

|

Category image

Σε κακό φεγγάρι ο... απείθαρχος Γκόρτερ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέος τραυματισμός για τον Αλφόνσο Ντέιβις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία πολυτέλεια στην ΑΕΚ για να μην μαζευτούν... σύννεφα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ γίνεται η πρώτη... του Μπεργκ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γκουαρντιόλα για Μίλνερ: «Είναι απίστευτο, του βγάζω το καπέλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέτοιο σερί και εικόνα που πείθει, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ύπουλες» αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χωρίς επιλογή ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια: Η «αποκωδικοποίηση» μέσα από αριθμούς και στατιστικά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη