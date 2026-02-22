Νέος τραυματισμός για τον Αλφόνσο Ντέιβις

Ο αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις, υπέστη μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της χθεσινής (21/2) νίκης με 3-2 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην «Allianz Arena», σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας.

Ο Ντέιβις, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά από μακροχρόνιο τραυματισμό στο γόνατο, αντικαταστάθηκε από τον Χιρόκι Ίτο στο 50ό λεπτό, αφού ο Καναδός χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

«Ο Αλφόνσο Ντέιβις υπέστη ρήξη μυϊκής ίνας στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο στη νίκη με 3-2 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αυτό επιβεβαιώθηκε από... το ιατρικό τμήμα της Μπάγερν.Ο αμυντικός θα μείνει εκτός δράσης προς το παρόν», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Ενώ η διάρκεια της απουσίας του παραμένει ανεπιβεβαίωτη, ο προπονητής Βίνσεντ Κομπανί εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιστρέψει μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες. «Δεν φαίνεται και τόσο άσχημα», δήλωσε ο Κομπανί μετά τον αγώνα. «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν δύο ή τέσσερις εβδομάδες», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Το ένστικτό μου είναι ότι δεν θα πάρει τόσο πολύ».

Η Μπάγερν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 60 βαθμούς σε 23 αγώνες, θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη Μπορούσια Ντόρτμουντ το επόμενο Σάββατο (28/2).

ΑΠΕ - ΜΠΕ