Γκουαρντιόλα για Μίλνερ: «Είναι απίστευτο, του βγάζω το καπέλο»

Ο Τζέιμς Μίλνερ έγινε και επίσημα ο κάτοχος του ρεκόρ για τις περισσότερες εμφανίσεις ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Premier League, αφού ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον εναντίον της Μπρέντφορντ.

Πιο συγκεκριμένα ο 40χρονος πλέον μέσος πραγματοποίησε την 654η εμφάνιση του στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, που κατείχε μέχρι πρότινος ο Γκάρεθ Μπάρι με 653 εμφανίσεις, φορώντας τις φανέλες των Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι και Έβερτον.

Το ορόσημο αυτό θέλησε να συγχαρεί με την σειρά του και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του κόντρα στη Νιούκαστλ, επαίνεσε τον Άγγλο για την συνέπεια και την μακροβιότητα του.

«Πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη Τύπου, επιτρέψτε μου να πω τα πρώτα λόγια: Εκ μέρους της Μάντσεστερ Σίτι, στον Τζέιμς Μίλνερ... Σήμερα πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθιστώντας τον εαυτό του τον παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ... είναι απίστευτο, απόλυτος σεβασμός, του βγάζω το καπέλο!»

Και πρόσθεσε: «Αυτή είναι επιμονή, αυτή είναι αγάπη για το ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός παίκτης γκολφ, αλλά αυτό που έχει καταφέρει τώρα είναι απίστευτο. Λοιπόν, εκ μέρους της Μάντσεστερ Σίτι, επειδή έπαιξε εδώ, Τζέιμς, συγχαρητήρια».

gazzetta.gr