Ο Μάικλ Όλιβερ θα είναι ο «άρχοντας» στο Λεβερκούζεν

Ο Μάικλ Όλιβερ θα είναι ο διαιτητής της ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία.

Ο Άγγλος διαιτητής ορίστηκε από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για να σφυρίξει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Βοηθοί του 41χρονου διαιτητή θα είναι οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ.

Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR θα βρεθούν οι Μάρκο Ντι Μπέλο από την Ιταλία και Τόμας Κβιατκόφσκι από την Πολωνία.

Ο Όλιβερ είχε σφυρίξει την ήττα 4-3 του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φέτος, έχει σφυρίξει 29 αναμετρήσεις, από τα οποία τα 21 ήτα για το αγγλικό πρωτάθλημα, τα έξι για το Champions League και τα δυο για τα προκριματικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

