Ο ΑΠΟΕΛ γίνεται η πρώτη... του Μπεργκ!

Ο ΑΠΟΕΛ γίνεται η πρώτη... του Μπεργκ!

Ξεχωριστό το ντέρμπι για τον προπονητή της Ομόνοιας.

Ντέρμπι «αιωνίων» σήμερα (17:00) με τον ΑΠΟΕΛ να γίνεται η ομάδα που αντιμετώπισε περισσότερες φορές στην καριέρα του ο Χένινγκ Μπεργκ.

Πριν από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν, στο πάνω μέρος της σχετικής λίστας ήταν η Ρόζενμποργκ, την οποία ο Νορβηγός είχε αντιμετωπίσει 16 φορές, με τρεις διαφορετικές ομάδες (Στάμπαεκ, Λίλεστρομ και Λιν).

Πλέον, τον ίδιο αριθμό αγώνων έχει και απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ και σήμερα οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας θα πάνε… στην πρώτη θέση. Ο Μπεργκ κοούτσαρε κόντρα στους γαλαζοκιτρίνους τέσσερις φορές με την ΑΕΚ, έχοντας ισάριθμες νίκες, τρεις με την Πάφος FC (δυο ισοπαλίες, μία ήττα) και άλλες εννέα ως προπονητής της Ομόνοιας (δυο νίκες, τέσσερις ισοπαλίες, τρεις ήττες).



Διαβαστε ακομη