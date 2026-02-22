ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Αύριο μπορεί να είναι η δική σας ομάδα...

Τον καιρό που ξεκινούν τα ευρωπαϊκά κύπελλα, κάθε χρόνο, το γράφουμε και το τονίζουμε ότι έχει σημασία οι τέσσερις κυπριακές ομάδες να πάνε καλά, να έχουν επιτυχίες και προκρίσεις, ώστε να δώσουν βαθμούς στην Κύπρο. Δυστυχώς, πολλοί οπαδοί είναι αλλού. Δεν θέλουν να κερδίζουν οι ομάδες μας γιατί είναι αντίπαλες με τη δική τους ομάδα στο κυπριακό πρωτάθλημα! Μιλούμε για έναν άνευ προηγουμένου φανατισμό...

Φέτος, για τρίτη φορά στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, ύστερα από τη σπουδαία πορεία των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα, η μικρή Κύπρος κατάφερε να κάνει το «άλμα της ζωής της» και να ανέβει στη 15η θέση της UEFA.

Θέση που προσφέρει, σε δύο χρόνια, συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελλα πέντε ομάδων μας, εκ των οποίων η πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια στο Champions League! Κι ύστερα να ακούς τον άλλο να παρακαλά να χάσει η κυπριακή ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα!..

Για να καταλάβετε πού βρίσκεται τώρα η Κύπρος, να σας παραθέσω τη βαθμολογία από τις θέσεις 14 μέχρι 19:

14. Νορβηγία 40.137

15. ΚΎΠΡΟΣ 35.443

16. Ελβετία 34.700

17. Αυστρία 33.850

18. Σκωτία 31.650

19. Σουηδία 29.625

Η χώρα μας φέτος εξασφάλισε σχεδόν διπλάσιους βαθμούς από τις ανταγωνίστριες χώρες, για αυτό και το μεγάλο άλμα.

Φίλοι μου, σταματήστε να είστε στενόμυαλοι σε θέματα που βοηθούν ολόκληρο το κυπριακό ποδόσφαιρο, ειδικά σε αυτό των κυπέλλων Ευρώπης που φέρνουν τα πολλά λεφτά. Αύριο μπορεί να είναι η δική σας ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση του πρωταθλήματος και θα παίξει στο Champions League. Κύπριε φίλαθλε, ώρα να ξυπνήσεις!

