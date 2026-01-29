ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στέλνουν Άλεξ Καρδέρο στην ΑΕΚ

Κοντά σε ακόμη μια μεταγραφή μετά τον Γιαχάφ Γκουρφίνκελ φέρεται να βρίσκεται η ΑΕΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισπανικού ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα η La Nueva Espana αναφέρει πως η ομάδα της Λάρνακας ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Άλεξ Καρδέρο. Πρόκειται για 22χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό που ανήκει στη Ρεάλ Οβιέδο (από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του) και από τον περασμένο Αύγουστο αγωνίζεται με δανεισμό στη Μιραντές, μετρώντας 18 συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ στη La Liga 2.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να διακοπεί ο δανεισμός του προκειμένου να μετακομίσει στην Κύπρο για λογαριασμό των κιτρινοπράσινων, με την Οβιέδο να φέρεται να είναι θετική σε αυτό το ενδεχόμενο.

