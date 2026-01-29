Με τη βούλα στην ΑΕΚ ο Γκουρφίνκελ

Ολοκλήρωσε και τυπικά τη μεταγραφή του Γιαχάφ Γκουρφίνκελ η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας ενημέρωσε ότι ο Ισραηλινός αμυντικός, η κατ' αρχήν συμφωνία με τον οποίον ανακοινώθηκε χθες (28/1), πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το διάρκειας 2,5 ετών συμβόλαιο που του προσφέρθηκε.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ισραηλινού αριστεροπόδαρου αμυντικού Yahav Gurfinkel για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.