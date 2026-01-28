Κιτρινοπράσινος ο Γκουρφίνκελ και έρχεται Κύπρο

Μεταγραφική ανακοίνωση από την ΑΕΚ με τον 27χρονο Γιαχάβ Γκουρφίνκελ. Αναλυτικά:

«​Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Ισραηλινό αριστεροπόδαρο αμυντικό Yahav Gurfinkel για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρωση της μεταγγραφής.

O Yahav Gurfinkel ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μaccabi Haifa (3 συμμετοχές). Στην συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στις Hapoel Nof HaGalil (37 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 ασίστ), Hapoel Hadera (55 συμμετοχές, 2 ασίστ) και Hapoel Haifa (32 συμμετοχές, 2 γκολ), στην Σουηδία με την IFK Norrkoping (7 συμμετοχές), εκ νέου στην πατρίδα του με την Ηapoel Tel Aviv (47 συμμετοχές, 4 ασίστ) και στην Κίνα με την Chengdu Rongcheng (69 συμμετοχές, 3 γκολ, 19 ασίστ).

Είναι διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες του Ισραήλ».