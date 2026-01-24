ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα απουσία για την ΑΕΚ ενόψει Πάφου

Δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση για την ΑΕΚ την Κυριακή (25/1) στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ντέρμπι με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης» με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να έχει να διαχειριστεί και το θέμα των απουσιών. 

Πέραν από τους Ροντέν, Ναούμ και Τσακόν που δεδομένα δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν, προστέθηκε και η απουσία του Ρούμπιο. 

Ο Ισπανός επιθετικός της ομάδας της Λάρνακας δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για Πάφο.

 

 

Διαβαστε ακομη