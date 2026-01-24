ΟΦΗ: Χωρίς απουσίες με Παναιτωλικό

Η προετοιμασία του ΟΦΗ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου με προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, με τον Χρήστο Κόντη να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τους Ανδρούτσο, Νους, Λαμπρόπουλο που εξέτισαν τις τιμωρίες τους, τον Γκονθάλεθ και τον Φούντα που ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.

Αντίθετα εκτός πλάνων έμειναν ο Καινουργιάκης, αλλά και ο νεοαποκτηθείς Κανελλόπουλος.

Στην αποστολή των Κρητικών μετέχουν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Νουτς, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα και Σαλσέδο.

sdna.gr