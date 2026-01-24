Έφτασε τις 15 μεταγραφές ο Ολυμπιακός μέσα σε 1,5 σεζόν!

Τη σεζόν 2023-2024 ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε... viral, κάνοντας μια αναφορά στις «βόμβες μεγατόνων». «Όλες αυτές οι βόμβες μεγατόνων, όπως αναφέρονται, θέλω να δείτε τι προσφορά έχουν στην ομάδα τους», είχε πει ο Έλληνας προπονητής, που λίγο νωρίτερα είχε σημειώσει ότι δεν «πουλάει» τους παίκτες του. Συγκεκριμένα, η δήλωσή του ήταν:

«Οι πρόεδροι δεν μου χάλασαν ποτέ χατίρι. Εγώ στηρίζω τους παίκτες μου που έχουν κατακτήσει τίτλους. Δεν θα... πουλήσω τους παίκτες μου, όπως πχ. τον ΜακΚίσικ που βοήθησε πολύ και τώρα είναι εκτός λόγω τραυματισμού».

Η συνέχεια εκείνης της σεζόν έφερε την επιστροφή του Παναθηναϊκού Aktor στην κορυφή της Ευρώπης στο Final Four του Βερολίνου και έπειτα το «πράσινο» reverse sweep στους τελικούς της GBL. Παράλληλα, όμως, τα δύο παραπάνω τρόπαια το 2024 έφεραν μαζί τους και μια ξεκάθαρη αλλαγή κατεύθυνσης στον «ερυθρόλευκο» μεταγραφικό σχεδιασμό.

Το "my way" του Έλληνα προπονητή πήρε θέση... αναπληρωματικού και ως starter ήρθαν στο προσκήνιο οι «βόμβες» μεγατόνων. Το καλοκαίρι του 2024 ο Ολυμπιακός απέκτησε μεταξύ άλλων τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, τους οποίους πλήρωσε αδρά για να ανεβάσει το επίπεδο του ρόστερ. Ακριβά πλήρωσε και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, το καλοκαίρι του 2025, για να τον κρατήσει στο ΣΕΦ και να γνωρίζει πως διατηρεί στο ρόστερ του έναν από τους κορυφαίους σέντερ της Ευρώπης.

Γεγονός είναι, όμως, πως το «πάρε - δώσε» του Ολυμπιακού από τον Ιούνιο του 2024 και μετά «μαρτυρά» πολλά. Μέσα σε δύο καλοκαιρινές μεταγραφικές περιόδους και... κάτι (κινήσεις ενίσχυσης εντός της σεζόν), οι Πειραιώτες έχουν υπογράψει συνολικά 15 (!) παίκτες. Πριν καλά - καλά συμπληρωθούν δύο έτη δηλαδή. Μάλιστα, για κάποιους εξ αυτών πληρώθηκαν και buy outs.

Με άλλα λόγια, οι ατάκες για «βόμβες μεγατόνων» και το «δεν πουλάω τους παίκτες μου» μετατράπηκαν σε... ένα ολόκληρο ρόστερ μέσω μεταγραφών.

Αναλυτικά η 15άδα των «ερυθρόλευκων» μεταγραφών μέσα σε 1,5 σεζόν:

PG: Κίναν Έβανς, Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόζεφ, Λούκα Βιλντόζα, Σέιμπεν Λι, Φρανκ Νιλικίνα.

SG: Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου.

SF: Τάισον Ουόρντ.

PF: Σάσα Βεζένκοφ.

C: Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Κώστας Αντετοκούνμπο, Νέιθαν Μένσα.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, είναι φανερό πως κάνει το δικό του "all-in", με τους αδελφούς Αγγελόπουλους να δίνουν στον Γιώργο Μπαρτζώκα ό,τι χρειάζεται, με στόχο την κατάκτηση της Euroleague.

Οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ δεν θέλουν να δουν την ομάδα τους να αποχωρεί για 5η διαδοχική χρονιά από ένα Final Four με... άδεια τα χέρια μετά το «βαρύ» 0/4 των τελευταίων ετών και πλέον το «μπαλάκι» περνάει στα χέρια του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί ένα από τα πιο «πλούσια» ρόστερ -και μπάτζετ- της λίγκας.

sdna.gr