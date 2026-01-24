Έφτασε τις 400 νίκες σε Grand Slams o Τζόκοβιτς!

Ο θρυλικός Σέρβος, Νο.4 στον κόσμο, επικράτησε του 30χρονου Ολλανδού (Νο.75) με 6-3, 6-4, 7-6(4) και παραμένει σε πορεία κατάκτησης του 25ου Grand Slam τίτλου του. Ο επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στον Γιάκουμπ Μένσικ και τον Ίθαν Κουίν.

Ο τενίστας από το Βελιγράδι είχε το ματς υπό έλεγχο μέχρι τα μέσα του δεύτερου σετ, όμως ο βαν ντε Ζάντσχουλπ γύρισε τον διακόπτη στη συνέχεια και άρχισε να γίνεται απειλητικός.

Ο Νόλε δυσκολεύτηκε κάπως να κλείσει το δεύτερο σετ και στο τρίτο παραλίγο να μπει σε περιπέτειες, αφού χρειάστηκε να σώσει δύο σετ πόιντ στο 5-6.

Οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ, όπου και οι δύο παίκτες έκαναν λάθη, ωστόσο ο Νόλε έκανε τα... λιγότερα και σφράγισε την πρόκριση στο δεύτερο ματς πόιντ του, λίγο εκνευρισμένος με μέρος της εξέδρας που ήθελε κι άλλο ματς και στήριζε Μπότικ!

Ο Τζόκοβιτς είναι πλέον μόνος πρώτος σε παρουσίες σε τέταρτο γύρο Grand Slam (70), ενώ έφτασε τις 400 νίκες σε majors και διεύρυνε το δικό του ρεκόρ.

Στη φάση των «16» πέρασε και ο πάντα επικίνδυνος Μπεν Σέλτον, που απέκλεισε με 6-4, 6-4, 7-6(5) τον Βαλεντέν Βασερό και περιμένει Μάριν Τσίλιτς ή Κάσπερ Ρουντ.

