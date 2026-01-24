Επανέρχονται για Μαρκίνιος οι Τούρκοι!
ΓΗΠΕΔΟ
Νέο δημοσίευμα στο «Χ» για πιθανή μετακόμιση του Μαρκίνιος στην Τουρκία και την Σακάριασπορ
Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Erhan Kaytanbay με ανάρτησή του αναφέρει πως η Σακάριασπορ ετοιμάζεται να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις με τον ΑΠΟΕΛ για τον Βραζιλιάνο επιθετικό.
Συγκεκριμένα, σημειώνει πως η τουρκική ομάδα εξέφρασε εκ νέου το έντονο ενδιαφέρον της για τον ποδοσφαιριστή των γαλαζοκιτρίνων μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του Μούσα Τζουάρα.
Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η Σακάριασπορ δεν μένει μέχρις εκεί καθώς το επόμενο διάστημα θα κάνει τις πρώτες τις διερευνητικές επαφές με την ομάδα και τον ποδοσφαιριστή.
🚨 Sakaryaspor, Marcos Marquinhos transferi için yeniden harekete geçiyor. Musa Juwara transferinin iptal olmasının ardından yeşil-siyahlı yönetim, Marquinhos konusunda bir kez daha nabız yoklamaya hazırlanıyor.— Erhan Kaytanbay (@Kaytanerhan) January 24, 2026
🔻Bu süreçte Brezilyalı futbolcu, APOEL Nikosia’nın cuma akşamı… https://t.co/jZTby6Dz6K