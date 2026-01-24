Επανέρχονται για Μαρκίνιος οι Τούρκοι!

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Erhan Kaytanbay με ανάρτησή του αναφέρει πως η Σακάριασπορ ετοιμάζεται να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις με τον ΑΠΟΕΛ για τον Βραζιλιάνο επιθετικό.

Συγκεκριμένα, σημειώνει πως η τουρκική ομάδα εξέφρασε εκ νέου το έντονο ενδιαφέρον της για τον ποδοσφαιριστή των γαλαζοκιτρίνων μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του Μούσα Τζουάρα.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η Σακάριασπορ δεν μένει μέχρις εκεί καθώς το επόμενο διάστημα θα κάνει τις πρώτες τις διερευνητικές επαφές με την ομάδα και τον ποδοσφαιριστή.