Επιστρέφει στη Γαλλία για χάρη της Λανς ο Μαζουακού

Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, Αρτούρ Μαζουακού, θα παραχωρηθεί δανεικός από τη Σάντερλαντ στη Λανς!

Ο 32χρονος αριστερό μπακ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη διετία 2014-2016, αναμένεται να επιστρέψει στη Γαλλία και στη Ligue 1, για να φορέσει τη φανέλα της Λανς!

Όπως αποκαλύπτουν γαλλικά Μέσα, η πρωτοπόρος της Ligue 1 έχει συμφωνήσει τόσο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, όσο και με τη Σάντερλαντ, για να αποκτήσει τον Μαζουακού με τη μορφή δανεισμού, ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο 32χρονος έχει πραγματοποιήσει μόλις 4 επίσημες εμφανίσεις από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και σήμερα με τη γαλλική ομάδα, ενώ αγωνίστηκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πλέον, αναμένεται να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία της Γαλλίας μετά από 12 χρόνια, έχοντας αποχωρήσει το 2014 από τη Βαλενσιέν για να μετακομίσει στη χώρα μας.

