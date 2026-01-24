Επιστρέφει στην Premier League και στην Άστον Βίλα ο Έιμπραχαμ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφή στην Premier League και στην Άστον Βίλα για τον Τάμι Έιμπραχαμ!

Έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτηση του Τάμι Έιμπραχαμ από την Μπεσίκτας, είναι η Άστον Βίλα!

Ο 28χρονος επιθετικός έφυγε από τη χώρα του το καλοκαίρι του 2021, όταν είχε πωληθεί από την Τσέλσι στη Ρόμα έναντι 41 εκατ. ευρώ, όμως τώρα είναι έτοιμος να επιστρέψει, για χάρη της ομάδας του Ουνάι Έμερι.

Ή Άστον Βίλα θα βγάλει από τα ταμεία της 21 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Μπεσίκτας, με τη φανέλα της οποίας ο Έιμπραχαμ είχε 13 γκολ σε 26 εμφανίσεις, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Πλέον, αν περάσει με επιτυχία τα ιατρικά τεστ, ο Έιμπραχαμ θα ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του στην Άστον Βίλα, στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-2019 ως δανεικός από την Τσέλσι, «μετρώντας» 40 εμφανίσεις με 26 γκολ.

Διαβαστε ακομη