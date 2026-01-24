ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ στο κυνήγι του Έλληνα wonderkid

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ στο κυνήγι του Έλληνα wonderkid

Και η Ντόρτμουντ προστίθεται στις ομάδες που έχει ψηλά στη λίστα της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ένα από τα πιο hot ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το wonderkid της Γάνδης, σύμφωνα με την Bild, έχει μπει στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα: “Είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα στην Ευρώπη. Πολλές κορυφαίες ομάδες έχουν τον Έλληνα παίκτη στη λίστα τους, συμπεριλαμβανομένης της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι σκάουτέρ της έχουν ήδη παρακολουθήσει τον επιθετικό παίκτη ζωντανά στο γήπεδο αρκετές φορές”.

Πάντως, παρά το έντονο ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας, η τσουχτερή τιμή του φέρνει πίσω τις όποιες σκέψεις της. “Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται πολύ γι’ αυτόν. Το πρόβλημα είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Αυτό το διαμάντι δεν θα ήταν διαθέσιμο για λιγότερο από 35 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα για τον τρέχοντα περιορισμένο προϋπολογισμό του συλλόγου”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, το οποίο πάντως στο τέλος του ξεκαθαρίζει ότι η Ντόρτμουντ θα ενδιαφερθεί ακόμη πιο ζεστά σε περίπτωση που προχωρήσει το καλοκαίρι σε πωλήσεις.

sport24.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη-οξυγόνο με ανατροπή για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα κόντρα στην Μπιλμπάο του Βαλβέρδε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έγινε συνήθεια πλέον στον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβολή σε αγώνα ΝΒΑ ως διαμαρτυρία για τις δολοφονίες των ομοσπονδιακών πρακτόρων

NBA

|

Category image

Πέρασε από το Βερολίνο η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φουλ για τετράδα ο Απόλλωνας... και η «φωτιά» στην «επικίνδυνη ζώνη»!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκτελεστής Γιόβιτς και σωτήρας Στρακόσα κράτησαν την ΑΕΚ στην κορυφή!

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπόρνμουθ έριξε στο καναβάτσο τη Λίβερπουλ με γκολ buzzer beater!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Το έξι στα έξι δεν είναι φυσιολογικό - Μπράβο σε όλους τους παίκτες μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του Απόλλωνα απέναντι στον Ακρίτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Διπλό» στο Λευκόθεο για την ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ, με κορυφαίο τον Clark

Κύπρος

|

Category image

Κυανόλευκο πάρτι με τέσσαρα στο «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νίκησε ο Άγιαξ και περιμένει τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Καλάμπρια η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

Στη Λεμεσό με Οντουμπάτζο και Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επίσημο για Κόρμπου – Ανάσα στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη