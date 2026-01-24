Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ στο κυνήγι του Έλληνα wonderkid

Ένα από τα πιο hot ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το wonderkid της Γάνδης, σύμφωνα με την Bild, έχει μπει στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα: “Είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα στην Ευρώπη. Πολλές κορυφαίες ομάδες έχουν τον Έλληνα παίκτη στη λίστα τους, συμπεριλαμβανομένης της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι σκάουτέρ της έχουν ήδη παρακολουθήσει τον επιθετικό παίκτη ζωντανά στο γήπεδο αρκετές φορές”.

Πάντως, παρά το έντονο ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας, η τσουχτερή τιμή του φέρνει πίσω τις όποιες σκέψεις της. “Οι διοικούντες την Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται πολύ γι’ αυτόν. Το πρόβλημα είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Αυτό το διαμάντι δεν θα ήταν διαθέσιμο για λιγότερο από 35 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα για τον τρέχοντα περιορισμένο προϋπολογισμό του συλλόγου”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, το οποίο πάντως στο τέλος του ξεκαθαρίζει ότι η Ντόρτμουντ θα ενδιαφερθεί ακόμη πιο ζεστά σε περίπτωση που προχωρήσει το καλοκαίρι σε πωλήσεις.

