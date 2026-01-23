Βγήκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του κυπέλλου και της 21ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola και της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Κύπελλο Coca – Cola, προημιτελική φάση
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου
18:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου
16:00 Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Πάφος F.C.
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Cyprus League by Stoiximan, 21η αγωνιστική
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου
17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου
16:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας
19:00 Πάφος F.C – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου
19:00 Άρης Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – ΑΕΛ Λεμεσού