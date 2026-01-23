Βγήκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του κυπέλλου και της 21ης αγωνιστικής

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola και της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Κύπελλο Coca – Cola, προημιτελική φάση

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου

 

18:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

 

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

 

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου

 

16:00 Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Πάφος F.C.

 

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου

 

Cyprus League by Stoiximan, 21η αγωνιστική

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου

 

17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Εθνικός Άχνας

 

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

 

16:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας

 

19:00 Πάφος F.C – Ομόνοια Λευκωσίας

 

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ολυμπιακός Λευκωσίας

 

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

 

19:00 Άρης Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

 

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ακρίτας Χλώρακας

 

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – ΑΕΛ Λεμεσού

 

