Τέλος τα εισιτήρια στο Αστέρας Aktor-AEK

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος τα εισιτήρια στο Αστέρας Aktor-AEK

Εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι του Αστέρα Aktor με την ΑΕΚ.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του Αστέρα Aktor με την ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Αρκάδες ενημέρωσαμ ότι δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα εισιτήρια.

Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν εξαντλήσει από νωρίς τα περίπου 2.000 εισιτήρια και θα έχουν δυναμική παρουσία, στηρίζοντας τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά και την ενημέρωση του Αστέρα, όποιος δεν έχει εισιτήριο, καλύτερα να μην προσεγγίσει το γήπεδο, αφού δεν θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια.

sdna.gr 

