ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν ο Οντουμπάτζο σκόραρε 12 γκολ σε μία σεζόν

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Όταν ο Οντουμπάτζο σκόραρε 12 γκολ σε μία σεζόν

Ο 32χρονος Άγγλος μπακ αποκτήθηκε από την Ομόνοια και θα προσπαθήσει να βάλει εκ νέου τον εαυτό του στο βασικό ροτέισον του προπονητή

Ο Μόζες Οντουμπάτζο δεν κατάφερε ποτέ να πείσει τον Νίκολιτς πως μπορεί να δώσει ανάσες στον Λάζαρο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ Αθηνών. 

Η Ομόνοια και ο Μπεργκ του δίνουν μία ευκαιρία να το πράξει αυτό έχοντας «αντίπαλο» έναν άλλο Ελλαδίτη, τον Μασούρα... 

Ο Νορβηγός προπονητής, παρόλο που έδωσε ευκαιρίες στον Άλφα Ντιουνκού, θέλησε να ενισχυθεί η ομάδα στην συγκεκριμένη θέση με κάτι καλύτερο. Αυτό, το βρήκε στο πρόσωπο του Οντουμπάτζο και πλέον η μπάλα είναι στα πόδια του Άγγλου.  

Είναι αλήθεια πως η τελευταία γεμάτη του σεζόν σε παρουσία και εμφανίσεις ήταν με την φανέλα του Άρη στην Σούπερ Λιγκα πριν από τρία χρόνια. 

Το 2022-2023 κατέγραψε 25 συνολικά συμμετοχές με τους κίτρινους σε πρωτάθλημα και κύπελλο σκοράροντας και δύο γκολ. Το 2023-2024, έπαιξε σε 28 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει.

Μιλώντας για γκολ πάντως, ο ίδιος δεν θα ξεχάσει ποτέ την σεζόν όπου σκόραρε 12 φορές αγωνιζόμενος είτε ως δεξιός μπακ, είτε ως δεξιός μέσος. 

Πρόκειται για το 2013-2014, όταν με την φανέλα της Λέιτον Όριεντ βρήκε δίκτυα 11 παρακαλώ φορές! Γενικά, με την συγκεκριμένη ομάδα, σκόραρε 16 γκολ και έδωσε 21 ασίστ από το 2011 μέχρι το 2014.

Εάν ο Οντουμπάτζο καταφέρει να βοηθήσει την Ομόνοια στο υπόλοιπο της σεζόν και σε αυτό το κομμάτι, τότε θα μιλάμε για την απόλυτη επιτυχία. Διότι αναφερόμαστε σε μία ομάδα που έτσι κι αλλιώς δημιουργεί με το τσουβάλι ευκαιρίες σε κάθε της αγώνα. 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΕΝΥ - Εθνικός: Οι εντεκάδες του αγώνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με αυτοπεποίθηση και… προϊστορία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια στο Αστέρας Aktor-AEK

Ελλάδα

|

Category image

Έφτασε τις 400 νίκες σε Grand Slams o Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

ΟΦΗ: Χωρίς απουσίες με Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ στο κυνήγι του Έλληνα wonderkid

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα απουσία για την ΑΕΚ ενόψει Πάφου

ΑΕΚ

|

Category image

Όταν ο Οντουμπάτζο σκόραρε 12 γκολ σε μία σεζόν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιστρέφει στη Γαλλία για χάρη της Λανς ο Μαζουακού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι από τη χρονιά του τίτλου για να ξεφύγει...

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Θέλει το «μπαμ» με Άλβαρες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ποσό που δίνει η Τότεναμ στη Λίβερπουλ για τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τη συνέχεια του τρένου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Γεμίζει δύο αεροπλάνα για Ριέκα η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη