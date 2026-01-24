Όταν ο Οντουμπάτζο σκόραρε 12 γκολ σε μία σεζόν

Ο Μόζες Οντουμπάτζο δεν κατάφερε ποτέ να πείσει τον Νίκολιτς πως μπορεί να δώσει ανάσες στον Λάζαρο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ Αθηνών.

Η Ομόνοια και ο Μπεργκ του δίνουν μία ευκαιρία να το πράξει αυτό έχοντας «αντίπαλο» έναν άλλο Ελλαδίτη, τον Μασούρα...

Ο Νορβηγός προπονητής, παρόλο που έδωσε ευκαιρίες στον Άλφα Ντιουνκού, θέλησε να ενισχυθεί η ομάδα στην συγκεκριμένη θέση με κάτι καλύτερο. Αυτό, το βρήκε στο πρόσωπο του Οντουμπάτζο και πλέον η μπάλα είναι στα πόδια του Άγγλου.

Είναι αλήθεια πως η τελευταία γεμάτη του σεζόν σε παρουσία και εμφανίσεις ήταν με την φανέλα του Άρη στην Σούπερ Λιγκα πριν από τρία χρόνια.

Το 2022-2023 κατέγραψε 25 συνολικά συμμετοχές με τους κίτρινους σε πρωτάθλημα και κύπελλο σκοράροντας και δύο γκολ. Το 2023-2024, έπαιξε σε 28 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει.

Μιλώντας για γκολ πάντως, ο ίδιος δεν θα ξεχάσει ποτέ την σεζόν όπου σκόραρε 12 φορές αγωνιζόμενος είτε ως δεξιός μπακ, είτε ως δεξιός μέσος.

Πρόκειται για το 2013-2014, όταν με την φανέλα της Λέιτον Όριεντ βρήκε δίκτυα 11 παρακαλώ φορές! Γενικά, με την συγκεκριμένη ομάδα, σκόραρε 16 γκολ και έδωσε 21 ασίστ από το 2011 μέχρι το 2014.

Εάν ο Οντουμπάτζο καταφέρει να βοηθήσει την Ομόνοια στο υπόλοιπο της σεζόν και σε αυτό το κομμάτι, τότε θα μιλάμε για την απόλυτη επιτυχία. Διότι αναφερόμαστε σε μία ομάδα που έτσι κι αλλιώς δημιουργεί με το τσουβάλι ευκαιρίες σε κάθε της αγώνα.