Με αυτοπεποίθηση και… προϊστορία

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η παρουσία της Ανόρθωσης στο ΓΣΠ κόντρα στην Ομόνοια έφερε αισιοδοξία πως μπορεί για πολύ περισσότερα ώστε να βγει σύντομα από τη δύσκολη θέση.

Παρά την ήττα που σίγουρα πάντα πληγώνει, η «Κυρία» πήρε μία μικρή ένεση αυτοπεποίθησης με την εικόνα που παρουσίασε κόντρα στους πρωτοπόρους. Τουλάχιστον στη θεωρία καθώς στην πράξη θα φανεί στο εντός έδρας ντέρμπι της Κυριακής (16:00) με αντίπαλο την ΑΕΛ. Είναι δύσκολη η αποστολή, όμως φάρο αποτελεί και η προϊστορία, με την «Κυρία» να κερδίζει τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Το άλλο ήρθε ισοπαλία. Θέλει λοιπόν να συνεχίσει την… παράδοση.

Η απουσία του Κίκο λόγω τιμωρίας (είναι και τραυματίας) είναι σημαντική και το κενό του θα αναπληρωθεί μάλλον από τον Σατίν. Από εκεί και πέρα, η επιστροφή του Μάριου Ηλία ίσως τον φέρει και στην κορυφή της επίθεσης μιας και ο Βούκιτς είναι εκτός… κλίματος τον τελευταίο καιρό. Και φάνηκε και στο ΓΣΠ που έγινε νωρίς αλλαγή, στο δεύτερο ημίχρονο.

 

