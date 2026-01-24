Κάτι από τη χρονιά του τίτλου για να ξεφύγει...

Το επόμενο βήμα θα κληθεί να το κάνει αύριο το βράδυ (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη. Οι πράσινοι, προερχόμενοι από τέσσερις σερί νίκες, θα επιδιώξουν να προσθέσουν και πέμπτο τρίποντο στη σειρά, κάτι που πέτυχαν για τελευταία φορά –σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους– τη σεζόν του τελευταίου τους πρωταθλήματος (2020-21). Μάλιστα, εφόσον καταφέρουν να φύγουν με το διπλό από τη Λεμεσό, θα μπορέσουν να αυξήσουν τη διαφορά όχι μόνο από την «Ελαφρά Ταξιαρχία», καθώς υπάρχει την ίδια ώρα προγραμματισμένο και το παιχνίδι ανάμεσα σε άλλες δυο ομάδες που ερίζουν για να τους ρίξουν από την κορυφή (Πάφος FC – AEK). Αυτή τη στιγμή το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ προηγείται με 42 βαθμούς, πέντε μπροστά και από τις τρεις ομάδες που ακολουθούν, την Πάφο FC, τον Άρη και την ΑΕΚ, με την υποσημείωση ότι η παφιακή ομάδα έχει αγώνα λιγότερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον αγώνα με τον Άρη υπολογίζεται και ο νεοφερμένος Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα της ΚΟΠ.