ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κρασάβα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κρασάβα

Την επιστροφή στα τρίποντα ψάχνει η ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα για τη 18η αγωνιστική.

Η ομάδα της Λάρνακας παρατάσσεται με ....... αλλαγές από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με τον αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια, καθώς........

Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς πήραν τις θέσεις των Γκαρσία και Καμπρέρα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Χάιρο, Μιραμόν, Πονς, Ναούμ, Μπάγιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Σαμπορίτ, Ρούμπιο, Γκαρθία, Ενρίκε, Γιούσεφ και Καπρέρα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς Ραφίνια η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίνο: «Μεγάλος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο «καυτός» Μαέ άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVΕ: ΑΕΚ - Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κάρι τρόλαρε τους Χόρνετς που τον ακολούθησαν μέχρι τα αποδυτήρια!

NBA

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Φινάλε με νίκες των πρωτοπόρων επί των ουραγών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προεδρικό τετ-α-τετ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι τέσσερις «ύποπτοι» αγώνες της Super League για το 2025

Ελλάδα

|

Category image

Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κρασάβα

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ανόρθωση 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ - Σάκκαρη: «Το έχετε δει από τον Φέντερερ, τον Αλκαράθ και τώρα από μένα»!

Τένις

|

Category image

Οι δύο αλλαγές του Κετσπάγια για το ντέρμπι στο ΓΣΠ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα του Μπεργκ κόντρα στην Ανόρθωση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη