Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κρασάβα

Την επιστροφή στα τρίποντα ψάχνει η ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα για τη 18η αγωνιστική.

Η ομάδα της Λάρνακας παρατάσσεται με ....... αλλαγές από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με τον αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια, καθώς........

Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς πήραν τις θέσεις των Γκαρσία και Καμπρέρα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Χάιρο, Μιραμόν, Πονς, Ναούμ, Μπάγιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Σαμπορίτ, Ρούμπιο, Γκαρθία, Ενρίκε, Γιούσεφ και Καπρέρα.