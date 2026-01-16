ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δυνατή δήλωση με Χάμπο

Η απόκτηση του Χάμπου Κυριάκου από την ΑΕΚ αποτελεί μία πολύ μεγάλη κίνηση από την ομάδα της Λάρνακας

Ο Τσάβι Ρόκα, όπως συνηθίζει άλλωστε, κινήθηκε κάτω από ραντάρ και δεν άφησε χαθεί η ευκαιρία να αποκτήσει τον Κύπριο ποιοτικό χαφ ανεβάζοντας το επίπεδο στην ομάδα. 

Ένας πολύ έμπειρος χαφ, Κύπριος του οποίου η ποιόητα είναι δεδομένη. 

Η εν λόγω μεταγραφή αποτελεί επίσης μία δυνατή δήλωση από τον πρόεδρο της ΑΕΚ πως η ομάδα δεν τα παρατά και θα παλέψει για τον μεγάλο της στόχο που είναι το πρωτάθλημα. 

Κι όλα αυτά ξέχωρα από το επικοινωνιακό κομμάτι που επίσης παίζει τον δικό του ρόλο. 

Διαβαστε ακομη