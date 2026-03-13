Κέρδισε την ΑΕΚ και πάει για το back2back ο Κεραυνός!

Κέρδισε την ΑΕΚ και πάει για το back2back ο Κεραυνός!

Βγήκε το ζευγάρι του τελικού του ECOMMBX Cup 2026

Μέτα την ΑΕΛ που κλείδωσε θέση στον τελικό κυπέλου της Κυριακήςο Κεραυνός Στροβόλου θα είναι η άλλη ομάδα που θα δώσει παρόν για να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Με νικητή τον Κεραυνό, ολοκληρώθηκε πριν από λίγοι ο δεύτερος ημιτελικός για τη διοργάνωση του Final-4 και έτσι οι Ερυθροκίτρινοι θα είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΛ, στον 57ο τελικό και ενώ είναι οι κάτοχοι του Τροπαίου κατά την τελευταία διετία.

Ο Κεραυνός επικράτησε της ΑΕΚ με 77-71 μετά από μιαν συναρπαστική μονομαχία, κατά την οποία οι μετέπειτα νικητές είχαν προηγηθεί στο ημίχρονο με 49-44 και ενώ είχαν για κορυφαίο τον Crockett (21 πόντοι – 35 βαθμοί).

Μετά από ένα αρχικό προβάδισμα για τον Κεραυνό (7-4), ήταν η ΑΕΚ, που βρήκε περισσότερες λύσεις, ειδικά στην επίθεση και όλα αυτά, κάτω από έναν πολύ γρήγορο ρυθμό που υπήρχε στην αναμέτρηση, την ίδια στιγμή που η ΑΕΚ εύρισκε αυτές τις λύσεις με διάφορους αθλητές, αλλά και τρόπους.

Ωστόσο ο Κεραυνός, παρότι είχε πιο περιορισμένες λύσεις στην επίθεση εν τούτοις παρέμενε κοντά στην αντίπαλο του, που μετά το προβάδισμα στο 5` με 15-11, με το τέλος της 1ης περιόδου, προηγήθηκε με 29-24.

Στις αρχές της 2ης περιόδου ο ρυθμός ήταν πιο αργός, με τη διαφορά ότι για τον Κεραυνό υπήρχαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση, αλλά η ΑΕΚ κρατούσε ένα ελαφρύ προβάδισμα.

Ωστόσο οι Ερυθροκίτρινοι προσπέρασαν με 40-36 λίγο πριν το 16`.

Από αυτό το χρονικό σημείο ο Κεραυνός ήταν που κρατούσε ένα ελαφρύ προβάδισμα, το οποίο χάριν κυρίως στον Στυλιανού, διεύρυνε στο +7 (47-40), κάτι που συνέβη στο 19`, ενώ στο ημίχρονο, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 49-44.

Σε αργούς ρυθμούς, αλλά και με τον Κεραυνό να συντηρεί ένα σταθερό, έστω και μικρό προβάδισμα ξεκίνησε η 3η περίοδος.

Ωστόσο το προβάδισμα αυτό, είχε ανέβει στο +9 (59-50), πάντα για τον Κεραυνό, λίγο μετά το 26`, τη στιγμή που για την ΑΕΚ, οι επιλογές στην επίθεση ήταν βιαστικές.

Ο Κεραυνός ήταν καλύτερος ειδικά στα τελικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου, όπου άνοιξε τη διαφορά στο +14, με την ολοκλήρωση της (65-51).

Στο +17 (70-53) ανέβασε τη διαφορά ο Κεραυνός όταν ξεκίνησε η 4η περίοδος, με τον Crockett,  να δίνει λύσεις στην επίθεση, αλλά με ένα 9-0 σερί, η ΑΕΚ μείωσε σε 70-62 και βέβαια, ακόμα τίποτα δεν είχε κριθεί…

Στο 36`, η ΑΕΚ βρέθηκε ακόμα πιο κοντά, όταν μείωσε σε 72-65 και βέβαια η αγωνία ανέβαινε στο κατακόρυφο, όσο η αναμέτρηση όδευε προς τη δύση της.

Στο 37`, ο Κεραυνός ήταν μπροστά με 74-65 και ενώ στο 38`, η ΑΕΚ μείωσε σε 74-68.

Λίγο μετά ο Κεραυνός άνοιξε τη διαφορά στο +9 (77-68) και πλέον βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη πρόκριση…

Η ΑΕΚ μείωσε σε 77-71 στο 39`, που ωστόσο δεν άλλαξε μέχρι τέλους και έτσι, ο Κεραυνός θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ, στον 57ο τελικό του θεσμού για το Κύπελλο!

Δεκάλεπτα: 24-29, 49-44, 65-51, 77-71.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 13, Hicks 5 (1), Μιχαήλ, Wright 15 (2), Crockett 21, Πασιαλής 4, Στυλιανού 11 (3), Κουμής. Φ. Τίγκας 8 (1).

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 19 (2), Bickerstaff 9, Βάρσος 2, Hunt 8 (1), Diggs 12 (2), Cooper 5 (1), Γιανναράς 3 (1), Nottage 8 (2), Λοϊζίδης 2, Παντελή 3 (1).












Ένα κλικ πριν την τελική ευθεία (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κέρδισε την ΑΕΚ και πάει για το back2back ο Κεραυνός!

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Φοβεροί οι αριθμοί του Νίκολιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πράσινη»... τρέλα για την ρεβάνς: Και δεύτερη πτήση τσάρτερ για Ισπανία!

Ελλάδα

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Αν χάσουμε από τη Γουέστ Χαμ, τέλος το πρωτάθλημα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόλλησαν στο «μηδέν» ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η μάχη των σκόρερ – Οι δύο της Ομόνοιας, ο Άντερσον και ο Αντερέγκεν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Formula 1: Ακυρώνονται τα GP σε Μπαχρέιν και Τζέντα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

AUTO MOTO

|

Category image

Όμορφη κίνηση από τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΕΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλήσεις που φέρνουν ερωτήματα…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο σοκ στη Μονακό: Νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Μάικ Τζέιμς!

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε συζητήσεις με τον Ράις για νέο ηγεμονικό συμβόλαιο η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Το πάρτι πρόκρισης της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Κάλια: «Ρατσιστικό να βρίζουν μία γυναίκα, δικαιούμαι καλύτερη συμπεριφορά»

Κύπρος

|

Category image

Ο Σέρχιο Γιουλ έγραψε ιστορία: Ο πρώτος με 700 τρίποντα στην EuroLeague

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη