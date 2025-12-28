Μπαίνει στο 2026 με μεγάλη πρόκληση!
Τρία ματς «φωτιά» για την ΑΕΚ με τον ερχομό του 2026
Η ΑΕΚ έκλεισε ιδανικά το 2025 και θέλει να μπει με τον ίδιο τρόπο στο 2026.
Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά της με τρία μεγάλα παιχνίδια στη σειρά.
Η αρχή γίνεται στην «Αρένα» στις 4/1 κόντρα στην Ανόρθωση ενώ ακολούθως θα πάει στη Λεμεσό (10/1) για να κοντραριστεί με τον Άρη. Αυτή η σειρά των σπουδαίων ντέρμπι κλείνει με το παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στην Ομόνοια στις 14/1.