Μπαίνει στο 2026 με μεγάλη πρόκληση!

Η ΑΕΚ έκλεισε ιδανικά το 2025 και θέλει να μπει με τον ίδιο τρόπο στο 2026.

Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει μία μεγάλη πρόκληση μπροστά της με τρία μεγάλα παιχνίδια στη σειρά.

Η αρχή γίνεται στην «Αρένα» στις 4/1 κόντρα στην Ανόρθωση ενώ ακολούθως θα πάει στη Λεμεσό (10/1) για να κοντραριστεί με τον Άρη. Αυτή η σειρά των σπουδαίων ντέρμπι κλείνει με το παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στην Ομόνοια στις 14/1.