ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νίκησαν τα φαβορί και το... βλέμμα στα ντέρμπι της Κυριακής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νίκησαν τα φαβορί και το... βλέμμα στα ντέρμπι της Κυριακής

Νίκες των φαβορί έφερε το δεύτερο «πιάτο» αγώνων της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος που συνιστά και την τελευταία του πρώτου γύρου.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου (6/12) η Ομόνοια επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού ως τυπικά φιλοξενούμενη στο ΓΣΠ, με πρωταγωνιστή τον Σεμέδο (που μέτρησε δύο γκολ καθώς και την ασίστ στο τέρμα του Εράκοβιτς), μειώνοντας στο -2 από την κορυφή.

Αργότερα, η ΑΕΚ χάρη σε γκολ στο 83΄ έκαμψε στην «Αρένα» την αντίσταση του Εθνικού (πέμπτη σερί ήττα), τον οποίον κέρδισε με 2-1 με τα γκολ των Μιραμόν και Ανγκιέλσκι, επιστρέφοντας στα τρίποντα κι ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση (ενδεχομένως προσωρινά) και στο -4 από την πρώτη.

Οι δύο ηττημένοι της ημέρας παρέμειναν στους 14 βαθμούς και ισοβαθμούν στην όγδοη θέση.

Τα σπουδαία έρχονται την Κυριακή με τα δύο ντέρμπι τα οποία ενδέχεται να φέρουν σημαντικές ανακατατάξεις.

Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της Κυριακής και τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάφος - Ακρίτας 4-0

(35΄ Κορέια, 42΄ Μπρούνο, 74΄ Άντερσον, 79΄ αυτ. Αντωνίου)

Ένωση - Krasava ΕΝΥ 0-1

(63΄ Κουμούρης)

Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-3

(35΄, 74΄ Σεμέδο, 68΄ Εράκοβιτς)

ΑΕΚ - Εθνικός 2-1

(27΄ Μιραμόν, 83 Ανγκιέλσκι / 75΄ Μπρένο)

Κυριακή 7/12

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ

17:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης

19:00 Απόλλων - Ανόρθωση

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νίκησαν τα φαβορί και το... βλέμμα στα ντέρμπι της Κυριακής

