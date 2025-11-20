Δεν θα ρισκάρει για Ροντέν

Ο 34χρονος Σουηδός χαφ δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος και ως εκ τούτου η τεχνική ηγεσία θα τον προφυλάξει, αφού ακολουθεί ένας μίνι μαραθώνιος για την ΑΕΚ μέχρι τα Χριστούγεννα, με σημαντικούς αγώνες για το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Ένας απόλυτα υγιής Ροντέν είναι ιδιαίτερα επιδραστικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ και αυτό το γνωρίζει καλύτερα απ' όλους ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός των Λαρνακέων, γι' αυτό και δεν αναμένεται να ρισκάρει τη συμμετοχή του υπό τον φόβο κάποιας υποτροπής.

Τα ίδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις των Γκαρσία, Καμπρέρα, Σαμπορίτ και Εκπολό, οι οποίοι, ωστόσο, έχουν ανεβάσει ρυθμούς εκγύμνασης και η κατάστασή τους περιγράφεται καλύτερη συγκριτικά με του Ροντέν. Βέβαια, η κατάσταση όλων των ποδοσφαιριστών που ταλαιπωρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τραυματισμούς και είναι στο τελικό στάδιο επανένταξής τους στην ομάδα αξιολογείται καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις, με τον Ιδιάκεθ να λαμβάνει τις τελικές του αποφάσεις μετά και την αυριανή τελευταία προπόνηση. Θυμίζουμε, ότι στον αγώνα του Σαββάτου θ' απουσιάσει ο τιμωρημένος Ρομπέρζ, ο οποίος θεωρείται μεγάλη απώλεια για την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, αφού πριν από τη διακοπή προερχόταν από τρεις συνεχόμενες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα του Super Cup.