Δημητρίου: «Κάναμε περήφανη τη πόλη και τη Κύπρο μας» (Αναφορά για τον τραυματισμό Τσακόν)

Ο Ε.Τ της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 στον απόηχο του σπουδαίου διπλού της ΑΕΚ στο Λονδίνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

Για τον άθλο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας: «Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε πετύχει. Έχουμε καταφέρει σε 2 αγωνιστικές να μαζέψουμε 6 βαθμούς. Έχουμε νικήσει το πρώτο φαβορί για το Conference League. Είναι η πρώτη νίκη Κυπριακής ομάδας κόντρα σε Αγγλική ομάδα και μάλιστα εκτός έδρας. Οι παίκτες και οι φίλοι της ομάδας το πίστευαν. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δούμε στα μάτια τον καθένα. Έχουμε κάνει περήφανη την πόλη μας και την Κύπρο μας. Το πρώτο θέμα στην UEFA είναι η νίκη της ΑΕΚ, αλλά παίζει παντού στα πρωτοσέλιδα της Αγγλίας. Κερδίσαμε μια ομάδα που κοστολογείται στα 500 εκατομμύρια η αξία του ρόστερ. Μόνο δύο ήττες δέχθηκε στα τελευταία 20 ματς. Μόνο έπος μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό. Αυτές οι επιτυχίες κάνουν γνωστό το κυπριακό ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμά, είμαστε όλοι στην ομάδα κάτι περισσότερο από περήφανοι. Ήταν μια τέλεια εμφάνιση. Δεν υστέρησε κάποιος παίκτης, όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους. Ακόμα και ο Τσακόν που αποχώρησε, έδωσε ακόμα ένα λόγο στους παίκτες του να παλέψουν».

Για τον Καραπατάκη και το πριμ: Δεν περίμενε κάνεις να έχουμε 6 βαθμούς σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπός στον κόσμο. Τα πριμ είναι προκαθορισμένα».

Για τον κόσμο: «Ήταν συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου. Σε ένα κλασικό γήπεδο Αγγλίας έδωσαν τη δική τους μάχη και είμαστε περήφανοι που τους κάναμε χαρούμενους. Είμαστε περήφανοι που κάναμε χαρούμενο τον κάθε οπαδό της ΑΕΚ».

Για τη συνέχεια στην Ευρπώπη: «Έχουμε θέσει πολύ καλές βάσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Μπορούμε για την πρώτη 8αδα».

Για τον Τσακόν: «Η ψυχολογική του κατάσταση είναι καλύτερη. Δείχνει σοβαρός ο τραυματισμός στο γόνατο και θα δείξουν οι εξετάσεις τον χρόνο απουσίας του. Θα είναι πλήγμα, μακάρι να μην είναι σοβαρός. Θα μάθουμε αύριο».

Για το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ: «Οι ποδοσφαιριστές έκαναν χθες κατάθεση ψυχής, έδωσαν μεγάλη ενέργεια για να ξεπεράσουν ένα υψηλό εμπόδιο. Η καλύτερη ανταμοιβή είναι να έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο τη Δευτέρα. Περιμένουμε δυναμικό παρών από τον κόσμο και το πιο σημαντικό να μπορέσουμε να επιβραβεύσουν τους ποδοσφαιριστές. Προηγήθηκε η νίκη της ομάδας μπάσκετ στην Ευρώπη, ήταν μια γεμάτη εβδομάδα. Είναι αναγκαία η γεμάτη παρουσία του κόσμου μετά την υπερπροσπάθεια».

Για βράβευση στο ημίχρονο: «Ο Μιχαήλ Πάνου θα βραβευτεί, ένας μαχητής ζωής, προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε όλους».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα και την επιστροφή στην Κύπρο: «Πέρα από τον Τσακόν, οι Καμπέρα και ο Γκαρσία είναι εκτός, επιστέφουμε λίγο μετά το μεσημέρι στην Κύπρο»