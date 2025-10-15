ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει με περισσότερες επιλογές στο Παραλίμνι

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Πάει με περισσότερες επιλογές στο Παραλίμνι

Γεμίζει» η ΑΕΚ ενόψει επανέναρξης του πρωταθλήματος και της δύσκολης εξόδου στο Παραλίμνι.

Βέβαια, οι (μόνιμες τον τελευταίο καιρό) απουσίες των Καμπρέρα και Γκαρσία θα υπάρχουν και στο «Τάσος Μάρκου», ωστόσο στο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής εκτιμάται ότι ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του συγκριτικά με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος με την Πάφος FC. Η ομάδα της Λάρνακας μετρά επιστροφές σημαντικών παικτών, όπως είναι αυτές των Ρόντεν και Ανγκιέλσκι, οι οποίες λύνουν τα χέρια του Βάσκου τεχνικού. Ειδικά η επιστροφή του πολύπειρου Σουηδού χαφ (δεν έπαιξε κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές λόγω τιμωρίας) προσδίδει νέα δυναμική στον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής, αφού πρόκειται για ποδοσφαιριστή με γερά πνευμόνια και πολλά τρεξίματα, ο οποίος έχει τις δυνατότητες να προσφέρει ουσιαστικές βοήθειες, τόσο στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, όσο και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού της.

Ο Ρόντεν αναμένεται ότι θα πάρει φανέλα βασικού στον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου πλαισιώνοντας τους Λέδες και Πονς. «Παίζει», ωστόσο, και το σενάριο στη μεσαία γραμμή να μετατεθεί ως επιτελικός μέσος ο Τσακόν, με τους Ρούμπιο και Ιβάνοβιτς να κινούνται στις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, λογικά ως κεντρικά χαφ θα παίξουν οι Λέδες και Ρόντεν. Όσον αφορά τη θέση του καθαρόαιμου φορ, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρηθεί ο Μπάγιτς, ο οποίος ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση πριν τη διακοπή.

Άλλωστε, ο Ανγκιέλσκι προέρχεται από αποχή και το πιθανότερο είναι να βρίσκεται στην αποστολή. Στο «Τάσος Μάρκου» η ΑΕΚ στοχεύει στο δεύτερο διπλό της στο πρωτάθλημα. Είχε προηγηθεί η τεσσάρα (0-4) επί της Ε.Ν. Ύψωνα στο γήπεδο «Αμμόχωστος» για την 5η αγωνιστική. Η ομάδα της Λάρνακας καλείται φέτος να μην έχει απρόσμενες απώλειες βαθμών σε παιχνίδια με θεωρητικά μικρούς αντιπάλους (του δεύτερου γκρουπ), εφόσον θέλει να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταθλητισμού. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές στο πρόσφατο παρελθόν που η ΑΕΚ πλήρωσε βαρύ τίμημα για απώλειες, εκτός προγράμματος, που είχε σε παιχνίδια με ομάδες που πάλευαν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

ΑΕΚ

Διαβαστε ακομη