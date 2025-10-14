Δοκιμασία σε... αφιλόξενη έδρα

Μπορεί την ΑΕΚ να περιμένει ένας μίνι αγωνιστικός γολγοθάς το επόμενο διάστημα, ωστόσο το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι πάντοτε το επόμενο, γι' αυτό και οι κιτρινοπράσινοι επικεντρώνονται στη σαββατιάτικη (18/10, 19.00) αναμέτρηση με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, στο «Τάσος Μάρκου».

Σ' ένα γήπεδο όπου τα τελευταία χρόνια οι Λαρνακείς δεν έχουν και τις καλύτερες αναμνήσεις όταν αγωνίζονται στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Είναι ενδεικτικό ότι σε σύνολο τεσσάρων αγώνων πρωταθλήματος (κάποιες περιόδους η Ένωση αγωνιζόταν στη Β΄ κατηγορία), η ΑΕΚ μόλις που κατάφερε να πανηγυρίσει ένα διπλό, ενώ δέχθηκε δύο ήττες και μία φορά εξήλθε ισόπαλη. Οι κιτρινοπράσινοι πανηγύρισαν νίκη στο Παραλίμνι για τελευταία φορά τη σεζόν 2022-23, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, όταν κέρδισαν τους βυσσινί 0-2 με σκόρερ τους Λόπες και Σανχούρχο. Την περσινή σεζόν (2024-25), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ είχε απώλειες βαθμών στο «Τάσος Μάρκου», αφού υποχρεώθηκε σε άγονη ισοπαλία (0-0). Τις περιόδους 2019-20 και 2020-21 η ΑΕΚ ηττήθηκε αγωνιζόμενη στην έδρα του Παραλιμνίου με το ίδιο σκορ (2-1). Η μόνη άνετη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ εις βάρος της ΕΝΠ σημειώθηκε κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου Κύπρου, με σκορ 0-3 (Μιλίτσεβιτς, Καμπρέρα, αυτογκόλ).

Με δεδομένο ότι η Ένωση προχώρησε σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας με τη συμπλήρωση της 6ης αγωνιστικής, είναι δεδομένο πως το ερχόμενο Σάββατο την ΑΕΚ περιμένει μια δύσκολη αποστολή, γι' αυτό και θ' απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια και σοβαρότητα εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, προκειμένου να επιστρέψουν στη Λάρνακα με το τρίποντο.

Η ΑΕΚ έχει απόλυτη ανάγκη να επιστρέψει σε νικηφόρα αποτελέσματα, αφού προέρχεται από βαριά εντός έδρας ήττα από την Πάφος FC την προηγούμενη αγωνιστική (2-4) και θέλει πάση θυσία να ρεφάρει, ώστε να διατηρηθεί στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Παράλληλα, θέλει να πάει με την όσο το δυνατό καλύτερη ψυχολογία στο εξαιρετικά δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που θ' ακολουθήσει με την Κρίσταλ Πάλας (23/10), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, όλοι οι ποδοσφαιριστές, πλην των τραυματιών Καμπρέρα και Γκαρσία, θα είναι διαθέσιμοι. Το μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο Ιδιάκεθ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού ενόψει των επόμενων καθοριστικών αγώνων της ομάδας του σε Κύπρο και Ευρώπη.