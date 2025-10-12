ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μεγάλο παράπονο του Τζόζεφ για τον κόσμο της ΑΕΚ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

«Διερωτώμαι τι άλλο χρειάζεται ο κόσμος της Λάρνακας για να πάει στο γήπεδο»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο νομικός σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΚ, Ιωσήφ Φράγκος, τοποθετείται δημόσια για τη μειωμένη προσέλευση των φίλων της ομάδας του στην «ΑΕΚ Αρένα», εκφράζοντας το μεγάλο του παράπονο για το γεγονός ότι ο μέσος όρος εισιτηρίων που κόβει η ΑΕΚ σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι κυμαίνεται μεταξύ 2.500 – 3.000.

Μιλώντας στην διαδικτυακή εκπομπή «ΑΓΧΟΣ ΜΗΔΕΝ» και στον συνάδελφο Κυριάκο Χατζηχαραλάμπους, ο κ.Φράγκος είπε ότι πολλάκις έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό και έχει δεχτεί πολλή κριτική από τον κόσμο της ΑΕΚ. Ο ίδιος προσωπικά επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένος από την προσέλευση των φιλάθλων στην «Αρένα», προσθέτοντας πως όλα όσα έχει πετύχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια και όλες οι χαρές που έχει προσφέρει στον κόσμο δεν αντικατοπτρίζονται με την παρουσία των οπαδών της στο γήπεδο.

«Διερωτώμαι τι άλλο χρειάζεται ο κόσμος της Λάρνακας για να πάει στο γήπεδο», είπε ο Τζόζεφ, ο οποίος υπενθύμισε ότι η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα στην Κύπρο που κατάφερε να φτιάξει ιδιόκτητο γήπεδο – στολίδι, ενώ διαχρονικά πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.

«Κατακτήσαμε το κύπελλο τον περασμένο Μάιο, το καλοκαίρι προκριθήκαμε στη League Phase του Conference League, κι όμως στα παιχνίδια πρωταθλήματος έχουμε μόνο 2.500 υποστηρικτές στις εξέδρες. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ίσως να είναι μέσα στο DNA του Σκαλιώτη, ο οποίος καρτερά μόνο έναν τελικό ή έναν μεγάλο ευρωπαικό αγώνα για να γεμίσει το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, σαν διοίκηση δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τη βάση μας», ανέφερε φανερά απογοητευμένος ο Ιωσήφ Φράγκος, ο οποίος κάλεσε δημόσια τον κάθε Σκαλιώτη να του δώσει μια απάντηση για τους λόγους που ένας σημαντικός αριθμός οπαδών δεν πάει συχνά στο γήπεδο.

Διαβαστε ακομη