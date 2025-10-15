ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκατούζο: «Αν δεν προκριθεί η Ιταλία στο Μουντιάλ θα φύγω μακριά από τη χώρα»

Ο Τζενάρο Γκατούζο μίλησε για ενδεχόμενο να μην μπορέσει να οδηγήσει την Ιταλία στο Μουντιάλ.

Στο ενδεχόμενο αποτυχίας της Ιταλίας να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ αναφέρθηκε ο Τζενάρο Γκατούζο.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας ανέφερε ότι εάν δεν μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα στο Μουντιάλ τότε θα φύγει από τη χώρα.

«Εάν η Ιταλία δεν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 θα φύγω μακριά από τη χώρα. Ήδη κατοικώ κάπου μακριά αλλά τότε θα φύγω ακόμη πιο μακριά», ήταν τα λόγια του.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι Ιταλία τελευταία φορά που πήρε μέρος σε Μουντιάλ ήταν το 2014 στη Βραζιλία. Αυτή την στιγμή είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου, τρεις βαθμούς πίσω από την Νορβηγία.

