Καταιγιστικός ο Σίνερ κόντρα στον Τσιτσιπά και εύκολη πρόκριση στα ημιτελικά του Six Kings Slam

Ο Γιανίκ Σίνερ ήταν καταιγιστικός και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Στέφανο Τσιτσιπά, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και παίρνοντας την πρόκριση στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam στο Ριάντ, όπου θα συναντήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι δύο παίκτες πρόσφεραν εντυπωσιακούς πόντους, όμως ο Ιταλός έδειξε απόλυτη υπεροχή, «σπάζοντας» αρκετές φορές το σερβίς του Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που λίγο πριν το τέλος δέχθηκε ιατρική βοήθεια για ενοχλήσεις στη μέση -πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα- δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου του.

Με μόλις 54% επιτυχία στο πρώτο σερβίς, ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να διατηρήσει τα service games του στο πρώτο σετ, ενώ και στο δεύτερο, παρά τη βελτίωση, δέχθηκε 4 breaks από τον εξαιρετικό Σίνερ.

Παρά την ήττα του, ο Έλληνας άσος θα αποχωρήσει από το Ριάντ πλουσιότερος κατά 1,5 εκατομμύριο δολάρια!

