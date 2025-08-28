Βραβεύει τον Τρισκόφσκι η ΑΕΚ

Τον Ιβάν Τρισκόφσκι θα βραβεύσει η ΑΕΚ πριν από το ντέρμπι της Κυριακής (30/8) με την ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λάρνακας θα τιμήσει τον πρώην αρχηγό της και νυν γενικό αρχηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος των γαλαζοκιτρίνων και καλεί τον κόσμο να αποχαιρετίσει και να ευχαριστήσει τον Τρισκόφσκι.

Αναλυτικά...

Η ΑΕΚ LARNACA FC ενημερώνει ότι πριν την έναρξη του αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ, η ομάδα μας θα βραβεύσει τον Ivan Trickovski.

Καλούμε όλο τον κόσμο να προσέλθει μαζικά στο γήπεδο, ώστε να τιμήσουμε όλοι μαζί την τεράστια προσφορά του στην ομάδα μας, ενός ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια και αφοσίωση την κιτρινοπράσινη φανέλα και υπηρέτησε την ΑΕΚ με ήθος, πάθος και αρχηγική ψυχή.

Ας βρεθούμε όλοι στο ΑΕΚ ΑRENA για να τον αποχαιρετήσουμε και να του πούμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για όλα όσα πρόσφερε στην οικογένεια της ΑΕΚ!