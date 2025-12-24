Ιδανικό φινάλε σε έναν μικρό... άθλο

Η ομάδα της Λάρνακας ολοκλήρωσε το 2025, που ήταν μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για τον σύλλογο, με απόλυτα θετικό τρόπο. Βρίσκεται σε τροχιά πρωταθλητισμού και παράλληλα στους 16 του Conference League και δικαιούται να ελπίζει σε ακόμα καλύτερη συνέχεια στις δύο διοργανώσεις. Από τον περασμένο Ιούλιο, οπόταν ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, οι κιτρινοπράσινοι έχουν δώσει 30 επίσημα παιχνίδια, 15 για το πρωτάθλημα, 14 για την Ευρώπη και το Σούπερ Καπ. Και κατάφεραν να έχουν θετικό πρόσημο σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό και μόνο αποτελεί έναν μικρό άθλο για τους παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Και όλα αυτά παρ' όλο που η ομάδα ταλαιπωρήθηκε με σοβαρούς τραυματισμούς βασικών της ποδοσφαιριστών (βλέπε Τσακόν, Ρόντεν, Γκαρσία, Καμπρέρα, Σαμπορίτ κ.ά.).

Η ΑΕΚ έχει να δεχθεί την ήττα από τις 5 Οκτωβρίου (6η αγωνιστική), δηλαδή εδώ και δυόμισι μήνες, όταν ηττήθηκε εντός έδρας από την Πάφος FC (2-4). Έκτοτε παραμένει αήττητη σε εννέα συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, έχοντας έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες, ενώ σε αυτό το διάστημα κατέκτησε και το Σούπερ Καπ.

Αξιοζήλευτη ήταν η πορεία της στη League Phase του Conference League, όπου παρέμεινε αήττητη με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, πετυχαίνοντας την απευθείας είσοδό της στους «16» της διοργάνωσης. Σπουδαία επιτεύγματα για την ΑΕΚ, τόσο εντός όσο κι εκτός συνόρων, που καταδεικνύουν πόσο πολύ έχει «μεγαλώσει» το σωματείο της Λάρνακας τα τελευταία χρόνια.

Στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ, η ΑΕΚ έπαιξε όσο έπρεπε να παίξει για να πάρει το ζητούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την κόπωση που κουβαλούσε από το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα που είχε το προηγούμενο διάστημα. Ο Καμπρέρα σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος αλλά θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας στον επόμενο αγώνα με την Ανόρθωση (04/01). Οι παίκτες έχουν την ευκαιρία στις γιορτές να ξεκουραστούν πνευματικά και σωματικά.

Επιστρέφουν στις προπονήσεις στις 30 Δεκεμβρίου. Ο Ρόντεν αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ενώ ο Σουάρες αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό και θα λείψει για περίπου έναν μήνα. Ο Νάλι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και το θέμα χειρίζεται εσωτερικά η ομάδα.