ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τις μίνιμουμ αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στην Μπραν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με τις μίνιμουμ αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στην Μπραν

Γνωστοποιήθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπραν για τα πλέι οφ του Europa League.

Στον μικρότερο αριθμό αλλαγών προχώρησε ο τεχνικός των κιτρινοπράσινων, ο οποίος σε σχέση με τη ρεβάνς με τη Λέγκια αντικατέστησε τους Νάλι (τιμωρημένος) και Γκαρθία (τραυματίας) με τους Μιραμόν και Σουάρεθ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Μιραμόν, Λέδες, Πονς, Σουάρεθ, Τσακόν, Ιβάνοβιτς, Ανγκιέλσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Σάμποριτ, Μπάγιτς, Αμίν, Ενρίκες, Καμπρέρα, Θωμά, Λουκαΐδης, Γερασίμου και Γκονζάλεθ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Οι ΑΕΚτζήδες στο Μπέργκεν

ΑΕΚ

|

Category image

Η πρώτη φορά του Κούσουλου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μέχρι το 2030 στην Μπαρτσελόνα ο Κουντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Φιρμάνι» του ΑΠΟΕΛ για Τομάς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με τις μίνιμουμ αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στην Μπραν

ΑΕΚ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Ομόνοιας στην Αυστρία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απίστευτο και όμως... Παναθηναϊκό: Sold-out το ντέρμπι αιωνίων της Euroleague... που θα γίνει το 2026!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μουτάζ Νεφάτι: «Άκουσα ότι με θέλει η Πάφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεκόρ στο συνολικό ποσό των μεταγραφών στην Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πληροφορίες για πρόσβαση ΑμεΑ στο FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σρέντερ: «Στη Γερμανία δεν θα με αγαπήσουν ποτέ όπως τον Νοβίτσκι, επειδή έχω σκούρο δέρμα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από τον Άρη στον Ύψωνα και επίσημα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Λιντς πήρε παίκτη από τη Μίλαν με 20 εκατ.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μπαίνει στην κούρσα για Ανκέγιε ο ΑΠΟΕΛ και δίνει 1,5 εκατομμύριο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρεις νέες προσθήκες στο Πρόγραμμα Αθλητικής Ευθύνης #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη