Με τις μίνιμουμ αλλαγές η ΑΕΚ κόντρα στην Μπραν

Γνωστοποιήθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπραν για τα πλέι οφ του Europa League.

Στον μικρότερο αριθμό αλλαγών προχώρησε ο τεχνικός των κιτρινοπράσινων, ο οποίος σε σχέση με τη ρεβάνς με τη Λέγκια αντικατέστησε τους Νάλι (τιμωρημένος) και Γκαρθία (τραυματίας) με τους Μιραμόν και Σουάρεθ.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Μιραμόν, Λέδες, Πονς, Σουάρεθ, Τσακόν, Ιβάνοβιτς, Ανγκιέλσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Σάμποριτ, Μπάγιτς, Αμίν, Ενρίκες, Καμπρέρα, Θωμά, Λουκαΐδης, Γερασίμου και Γκονζάλεθ.