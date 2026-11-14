Θα πάει υποψιασμένη στο ΓΣΠ

Σαν καμπάνες θα πρέπει να ηχήσουν στην τεχνική ηγεσία και στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ οι φετινές επιδόσεις του Ολυμπιακού, ειδικά μέσα στο ΓΣΠ, όπου σε σύνολο έξι αγώνων γνώρισε μόνο μία ήττα, από τον Άρη (5η αγωνιστική).

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τους μαυροπράσινους της Λευκωσίας (22/11, 15:00) και η αποστολή της κάθε άλλο παρά εύκολη φαντάζει, λαμβάνοντας υπόψη την αγωνιστική εικόνα αλλά και τα αποτελέσματα της ομάδας του Τακτακαλά, η οποία μέσα στο ΓΣΠ παρουσιάζεται σκληρό καρύδι.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική στο στάδιο της πρωτεύουσας τον Απόλλωνα, ενώ έφερε ισοπαλίες με την Krasava, την Ομόνοια (ισοφαρίστηκε στην εκπνοή), την Ομόνοια 29ης Μαΐου και με τη Νέα Σαλαμίνα. Το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή έκοψε βαθμούς και της Πάφος F.C. στο «Στέλιος Κυριακίδης» (0-0 τη 2η αγωνιστική).

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα της 10ης αγωνιστικής για τους Λαρνακείς θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γι’ αυτό και η ομάδα του Σεγιές καλείται να παρουσιαστεί απόλυτα σοβαρή και συγκεντρωμένη. Η ΑΕΚ παραμένει το φαβορί αλλά καλείται να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Οι κιτρινοπράσινοι θα πάνε ΓΣΠ με τρεις σημαντικές απουσίες. Ο Ρέπας είναι τραυματίας, ενώ οι Μιραμόν και Κέλερ τιμωρημένοι.