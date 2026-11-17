Επέστρεψαν στις προπονήσεις και επικεντρώνονται στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Οι διεθνείς Παρασκευά, Χ. Κυριάκου και Πηλέας θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις χωρίς να έχουν πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής στα δύο παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου με Αρμενία και Μαυροβούνιο, ενώ τις αμέσως προσεχείς μέρες αναμένεται να επιστρέψει στη βάση του και ο Βούλγαρος διεθνής μέσος Ιβάν Πάνκοφ (η Βουλγαρία αγωνιζόταν ψες εκτός έδρας με τη Λετονία).

Στην Κύπρο βρίσκεται ήδη ο Γέρσον Τσακόν, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία με τα αποτελέσματά να δείχνουν ελαφριά θλάση.

Έτσι ο Ρούμπεν Σεγιές δεν μπορεί να υπολογίζει τον 23χρονο μεσοεπιθετικό με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο κυριακάτικος (15:00) αγώνας στο ΓΣΠ κόντρα στον Ολυμπιακό θεωρείται υψηλού βαθμού επικινδυνότητας για την ΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προηγούμενο εντός έδρας αγώνα τους οι μαυροπράσινοι κέρδισαν τον Απόλλωνα (1-0).

Η ΑΕΚ θα εκστρατεύσει στην πρωτεύουσα με τρεις επιπλέον σημαντικές απουσίες: του τραυματία Ρέπας και των τιμωρημένων Κέλερ και Μιραμόν. Οι απουσίες των δύο πρώτων δημιουργούν ερωτηματικά για τους παίκτες που θα αγωνιστούν στη μεσαία γραμμή, με την επιστροφή του έμπειρου Λέδες να θεωρείται δεδομένη. Ο 34χρονος Πορτογάλος έμεινε (για πρώτη φέτος) εκτός βασικής ενδεκάδας στο τελευταίο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, φανέλα βασικού διεκδικούν μετά από καιρό οι Αμίν και Ιβάνοβιτς.