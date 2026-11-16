Αγωνία υπάρχει στην ΑΕΚ για τον Γιέρσον Τσακόν. Ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν καν στην αποστολή της Εθνικής Βενεζουέλας στο τελευταίο εκτός έδρας φιλικό που έδωσε με τη Χώρα των Βάσκων (ήττα 1-0 για τη Βενεζουέλα), αφού φαίνεται ν’ αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα τραυματισμού. Σύμφωνα με δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή της χώρας του, Οσβάλντο Βισκαρόντο, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ ταλαιπωρείται από μυϊκή υπερφόρτωση και ως εκ τούτου δεν κατάφερε να κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Μένει να φανεί εάν ο Τσακόν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο επόμενο φιλικό της Βενεζουέλας με τη Ρωσία (17/11) κι αν θα είναι έτοιμος ενόψει των επικείμενων καθοριστικών αγώνων που θα δώσει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Στην ομάδα της Λάρνακας κρατούν στάση αναμονής και θα περιμένουν την επιστροφή του παίκτη στην Κύπρο, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Κι όλα αυτά, ενώ ο Τσακόν μόλις που άρχισε να καθιερώνεται στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ μετά από σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα.

Οι κιτρινοπράσινοι είχαν χθες ρεπό κι επιστρέφουν σήμερα (16/11) στις προπονήσεις ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Πάνκοφ, αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Εθνικής Βουλγαρίας με την Ισλανδία (0-5 οι Ισλανδοί).