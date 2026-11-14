Συναγερμός μέσω... Βενεζουέλας για Τσακόν

Τραυματισμό του Τσακόν αποκαλύπτουν στη Βενεζουέλα, λίγο πριν το φιλικό της ομάδας κόντρα στη Χώρα των Βάσκων!

Όπως σημειώνουν, η ΑΕΚ δεν ενημέρωσε την εθνική του ομάδα για τις ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις της χώρας του, ωστόσο χωρίς να μπορεί να βοηθήσει.

Ο προπονητής της Βενεζουέλας, Οσβάλντο Βισκαρόντο, ήταν φανερά επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο να είναι σε θέση ο ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί. «Φαίνεται πως αντιμετώπιζε μυϊκή θλάση. Θα υποβληθεί σε νέες ιατρικές εξετάσεις και θα δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει μαζί μας». Ανοικτό μάλιστα είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Κύπρο νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Πρόκειται για πλήγμα τόσο για τον Τσακόν που κλήθηκε στην Εθνική του μετά από τέσσερα χρόνια, όσο και για την ΑΕΚ, η οποία ελπίζει πως δεν θα χάσει τον 23χρονο για καιρό.